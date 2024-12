Empresário do ramo artístico faz tatuagem com autógrafo de Neymar

O respeito que Neymar tem de alguns brasileiros é inegável. Tanto que um fã conhecido, um empresário renomado no marketing artístico no Rio, Raoni Soares, pediu um autógrafo do craque não em um pedaço de papel, mas entregou a caneta ao atacante e pediu que ele assinasse em seu braço. Em seguida, ele decidiu eternizar na pele o momento.

Posteriormente, o craque agradeceu ao tomar conhecimento da decisão do empresário em registrar o momento em sua pele o encontro.

“Fico muito honrado com essa homenagem do Raoni. Saber que meu trabalho inspira as pessoas a ponto de quererem eternizar esse momento é algo que me emociona e me motiva a continuar dando o meu melhor, dentro e fora de campo”, destacou o atacante.