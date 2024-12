Eduardo recusa proposta de renovação no Botafogo

Meia é um dos jogadores que está em fim de contrato no Alvinegro e vai buscar outro clube para a próxima temporada

Na lista de jogadores do Botafogo em fim de contrato neste mês, o meia Eduardo recusou proposta de renovação com o clube carioca e está de saída, de acordo com a “ESPN”.

Ou seja, o jogador chegou a ser procurado pela diretoria do Alvinegro para renovar o vínculo, mas a negociação não foi para frente. Dessa forma, Eduardo é mais um jogador que não fica para a próxima temporada.