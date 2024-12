Dobradinha Libertadores/Brasileirão do Botafogo é maior do que o Mundialito

A matemática é simples e didática. Basta desenhar. Qualquer conversa honesta parte do pressuposto que nenhum clube sul-americano nunca mais conquistará o planeta por conta do abismo técnico e físico em relação aos europeus. Nem Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Mineiro, Fluminense, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Vasco, Inter, River Plate, Boca Juniors ou Peñarol. O Corinthians de 2012 foi o último a entrar por esta porta, agora trancada a sete chaves. Então, quem obteve a glória maior? Um time que vence o Brasileirão e a Copa Libertadores, mas cai nas quartas de final do Mundialito. Ou aquele que leva o torneio continental, passa em branco no Nacional, ganha um ou dois joguinhos no Golfo Pérsico e perde somente na final do torneio da Fifa? Quem festejou mais taças? É a lógica, estúpido!

Em 15 dias, o Botafogo disputou cinco decisões em cinco cidades (São Paulo, Buenos Aires, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Doha), três países (Brasil, Argentina e Qatar) e dois continentes (América do Sul a Ásia). Levou duas de três taças possíveis e igualou façanhas históricas que somente o Santos de Pelé e o Flamengo de Jorge Jesus conseguiram. Venceu o Palmeiras, em pleno Allianz Parque, na “final” do Campeonato Brasileiro, no momento em que a equipe era mais desacreditada. Em seguida, no Monumental de Núñez, trouxe uma Libertadores para o palacete colonial de General Severiano, jogando com um a menos desde os 30 segundos de embate. De ressaca, como o próprio técnico Artur Jorge admitiu, bateu o melhor time do returno do Campeonato Brasileiro, fora de casa, no Beira-Rio, e ainda teve forças para emplacar outra vitória, no retorno ao Estádio Nilton Santos, colocando um ponto final na disputa pelo BR-2024.