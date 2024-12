Cruzeiro aciona Internacional na CNRD por dívida na contratação de Wesley

Cruzeiro ainda citou dívida de Maurício, hoje no Palmeiras, que Internacional ainda não quitou junto ao clube mineiro

O Cruzeiro ainda busca receber os valores atrasados pela negociação do atacante Wesley junto ao Internacional. O clube mineiro cobra o pagamento de R$ 7 milhões.

A diretoria do Cruzeiro também mencionou uma dívida relacionada a Maurício, atualmente no Palmeiras. O Internacional, no entanto, alega que o valor devido é de R$ 2,8 milhões.