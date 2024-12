Conmebol anuncia criação das Eliminatórias sul-americanas para Copa feminina

Novidade no futebol sul-americano! A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (12) a criação das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo feminina, já visando a próxima edição, em 2027, que será no Brasil. Por sediar a competição e, consequentemente, já ter vaga garantida, a Seleção Brasileira não estreará nesta edição.

