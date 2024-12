Como Fluminense pretende repatriar Richarlison em 2025

O Fluminense sabe que contratar um jogador do peso como Richarlison é difícil. Diante disso, o Tricolor procura algumas soluções para tentar convencer o atacante e também o Tottenham, da Inglaterra, e ter o atleta para a temporada 2025. A ideia inicial é ter o jogador por empréstimo com opção de compra ao final dele.

De acordo com a ‘ESPN”, pessoas próximas ao jogador acreditam que uma saída de Richarlison agora é bem difícil que aconteça, mesmo em fase delicada no clube inglês. A diretoria tricolor, entretanto, aposta em alguns trunfos para, quem sabe, conseguir transformar o sonho em realidade. O primeiro deles é a identificação do jogador com o clube, já que o atleta defendeu o Tricolor em duas temporadas, entre 2016 e 2017.