Cogitado no Vasco, Danilo não quer deixar a Juventus: ‘Capitão nunca sai na metade do caminho’

Defensor, de 33 anos, pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de janeiro, mas está focado na temporada da Velha Senhora

Um dos nomes cogitados no Vasco para a próxima temporada, o lateral e zagueiro Danilo não pretende deixar a Juventus no meio da temporada europeia. Afinal, após a vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City, nesta quarta-feira (12), pela Champions League, o lateral-direito, que pode assinar pré-contrato com outro clube em janeiro, afirmou que segue na Velho Senhora.

“Não quero deixar a Juventus em janeiro. O capitão nunca sai do clube na metade do caminho, não serei o primeiro. Estou aqui disponível para dar o meu melhor pela Juventus”, disse o brasileiro, em entrevista ao Prime Vídeo.