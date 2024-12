Chelsea vence o Astana e segue na liderança da Conference League

Guiu, Marochkin (contra) e Renato Veiga marcaram para os Bules, enquanto Tomasov descontou, no Estádio Pavlodar / Crédito: Jogada 10

Fora de casa, o Chelsea venceu, com muita tranquilidade, o Astana, do Cazaquistão, por 3 a 1 pela Conference League. Guiu, Marochkin (contra) e Renato Veiga marcaram, enquanto Tomasov descontou, no Estádio Pavlodar. Sendo assim, os Blues seguem na liderança, com 15 pontos e 100% de aproveitamento, enquanto os donos da casa somam 4 pontos, na 23ª colocação. Na próxima rodada da primeira fase do torneio, a equipe inglesa recebe o Shamrock Rovers no Stamford Bridge, dia 19, às 17h (de Brasília). O Astana, por sua vez, joga no mesmo dia e horário, contra o Apoel, no GSP Stadium.

Blues abrem o placar Logo aos 14 do primeiro tempo, Marc Guiu ganhou Seysen na velocidade, invadiu a área e só teve o trabalho para colocar no canto direito e deixar os visitantes na frente. O Astana tinha muita dificuldade para construir as jogadas e ser efetivo, visto que a diferença técnica entre as equipes pesou. Sem chance de reação Cinco minutos depois, o Chelsea teve facilidade para novamente chegar à área adversária e ampliou o marcador. No lance, Marochkin tentou cortar um cruzamento e colocou contra o próprio patrimônio, para desespero da torcida. Os visitantes seguiram com amplo domínio e mais volume de jogo. Virou goleada Ainda no primeiro tempo, Renato Veiga enganou a marcação e, livre, cabeceou à queima-roupa, no canto direito, para deixar o time inglês em ótima vantagem. O sistema defensivo do Astana não foi eficiente durante o primeiro tempo e deixou muito espaço para o adversário construir o resultado.