Carpini afirma que Luan retornará ao São Paulo; veja o motivo

Comandante que salvou o Vitória do rebaixamento no Brasileirão, revelou detalhes sobre o volante que não ficará no Rubro-Negro em 2025 / Crédito: Jogada 10

O volante Luan, jogador do São Paulo, que defendeu o Vitória no Brasileirão de 2024, não continuará no Rubro-Negro na próxima temporada. O técnico Thiago Carpini revelou que o atleta retornará ao clube paulista e entrou em detalhes sobre justificando o retorno do atleta ao seu clube de origem. Aliás, Segundo Carpini, o motivo para a saída de Luan é financeiro. Em entrevista concedida nesta quinta-feira (12), o treinador explicou que o custo do volante ultrapassa o limite estabelecido pela diretoria do clube nordestino.

