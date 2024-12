Barca do Botafogo: sete nomes de saída para 2025

Glorioso planeja a próxima temporada com algumas baixas certas no elenco, além de outros jogadores com o futuro indefinido / Crédito: Jogada 10

Com o fim da temporada 2024 consagrada com as conquistas da Copa Libertadores em novembro e Campeonato Brasileiro no último domingo (8), o Botafogo já começa a pensar no próximo ano. Assim, sete jogadores estão de saída do clube. Com o contrato válido até o fim de dezembro, segundo o FogãoNET, o lateral Marçal, o atacante Óscar Romero, o volante Tchê Tchê e o meia Eduardo não terão o vínculo estendido. Assim, o quarteto já se despediu dos companheiros na derrota para o Pachuca, em Doha, no Qatar.