Atuações de Fuentes no fim do Brasileirão deixam boa impressão no Fluminense

Lateral é titular diante de Cuiabá, no Maracanã, e Palmeiras, no Allianz, e mostra que pode ser ótima opção pelo lado esquerdo em 2025 / Crédito: Jogada 10

Ao longo da temporada, o Fluminense teve dificuldade para ser assertivo nas contratações, sobretudo no primeiro semestre. Na janela de transferências do meio do ano, porém, o Tricolor trouxe de volta o ídolo Thiago Silva e o iluminado Kevin Serna. Além deles, um atleta deixou ótima impressão nas duas últimas e decisivas rodadas do Brasileirão: Gabriel Fuentes. Aos 27 anos, o jogador não teve muitas chances sob o comando de Mano Menezes, mas despontou entre os titulares diante de Cuiabá, no Maracanã, e Palmeiras, no Allianz Parque. O colombiano teve boas atuações tanto no apoio quanto na marcação e mostrou que pode ser uma boa opção para a posição em 2025.

Linha no horizonte em meio à irregularidade da posição Afinal, durante a temporada, os laterais do elenco não conseguiram engrenar e ter regularidade, sobretudo os do lado esquerdo. Marcelo foi novamente o titular, porém teve atuações irregulares e problemas físicos constantes. Em outubro, ele rescindiu com o clube antes mesmo de encerrar o ano por causa do atrito com Mano Menezes durante o duelo com o Grêmio, no Maracanã. Diogo Barbosa, por sua vez, também teve inúmeras chances, entretanto não agradou parte da torcida e tem contrato até o fim de 2024. Mesmo quando o ídolo tricolor ainda estava no elenco, o lateral emendou partidas inteiras, mas também não teve regularidade. LEIA MAIS: Fluminense busca repatriar Richarlison para o Mundial de 2025