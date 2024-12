Atlético não vai ter pressa para definir técnico e deseja treinador alinhado com modelo de jogo

Atlético tem opções no mercado e analisa os nomes em busca de evitar erros para a temporada 2025 / Crédito: Jogada 10

O Atlético tem uma decisão importante pela frente: escolher o técnico para a temporada de 2025. Alguns nomes são considerados, mas a diretoria alvinegra não quer apressar essa escolha. A SAF do Atlético deseja tomar essa decisão de forma tranquila para evitar erros. Portanto, os nomes serão analisados com cautela e, após as definições, o clube irá ao mercado.

Alguns nomes se destacam inicialmente: o português Luís Castro, além dos brasileiros Cuca e Tite. O treinador europeu enfrenta dificuldades logo no início, pois recebe vencimentos por força de contrato com seu antigo clube, algo em torno de R$ 2 milhões. Ele mencionou que pretende voltar ao trabalho apenas no meio da temporada.

Assim, restaram Cuca e Tite. O ex-técnico da Seleção Brasileira deseja trabalhar fora do Brasil neste momento, mas ainda é uma opção no mercado. O caso de Cuca, por outro lado, é mais simples. Ele já conhece a atual diretoria e o Galo como ninguém. Cuca é um dos principais nomes da história do Atlético, com os títulos da Copa Libertadores (2013), além do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ambos conquistados em 2021. O Jogada10 apurou que Cuca vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao Galo em 2025. A diretoria ainda acredita que a avaliação de mercado e os bons elencos montados pelo treinador podem ser um diferencial.

A maneira de jogar A SAF do Galo acredita que o treinador precisa estar alinhado com o modelo de jogo adotado pelo clube. Por isso, os nomes de Luís Castro e Cuca ganham mais força, já que são treinadores que priorizam um jogo ofensivo, ao contrário de Tite, que segue uma escola mais defensiva. Nos próximos dias, a situação deve se definir, pois o clube precisa anunciar o nome do novo técnico para que ele participe do planejamento de 2025.