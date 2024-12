Alan Kardec tem pertences roubados em mudança para o Rio de Janeiro

Atacante que defendeu o Atlético MG nas últimas duas temporadas, está de saída do clube e o caminhão com suas coisas é assaltado

Contudo, até o momento desta publicação, o caminhão com os pertences de Alan Kardec não foi encontrado. Sem espaço no Atlético, que conta com Hulk, Vargas, Paulinho e Deyverson no ataque, o jogador, portanto, busca um novo destino para a próxima temporada.

Todavia, natural do Rio de Janeiro, o atacante começou sua carreira no Vasco em 2007, mas também já defendeu Internacional, São Paulo, Santos, Palmeiras e clubes da Ásia. No Galo, foi campeão mineiro em 2024 sob o comando de Gabriel Milito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.