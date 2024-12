Adriano revela nervosismo antes de despedida pelo Flamengo

Ídolo rubro-negro será homenageado em jogo festivo no domingo (15), no Maracanã, contra a "Itália"; saiba detalhes

Adriano Imperador estará ao lado de inúmeros craques para sua despedida oficial dos gramados e o próprio jogador se vê ansioso para o evento, que ocorrerá no domingo (15), no Maracanã. Será em jogo de ídolos do Flamengo contra ídolos da Itália – com italianos, mas também brasileiros que atuaram por times do país da Bota, como Ronaldo, Aldair, Dida, entre outros.

“Didico” celebrou o reencontro com amigos e ex-companheiros, exaltando que a partida será no Maracanã, onde fez história com a camisa do Fla.