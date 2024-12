Adriano Martins termina Brasileirão com segundo maior número de interceptações

O atleta Adriano Martins, zagueiro do Atlético-GO, se destacou em 2024 ao fazer sua estreia na elite do futebol brasileiro. Ele foi o jogador do Dragão com mais atuações no Campeonato Brasileiro e ficou em segundo lugar entre todos os atletas em interceptações (56). Além disso, foi o oitavo com mais passes progressivos realizados (309), segundo dados do SofScore e Wyscout.

Campeão Goiano pelo Rubro-Negro, o zagueiro quebrou seu próprio recorde de jogos em uma temporada, totalizando 55 partidas, sendo 54 como titular. Recentemente, ele foi associado ao Vasco, Ulsan FC (Coreia do Sul) e Sivasspor FC (Turquia) como possíveis destinos a partir de janeiro de 2025. No entanto, até o momento, não há confirmação de negociações por parte do jogador ou do clube.