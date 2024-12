Milan bate Estrela Vermelha e chega à quarta vitória seguida na Champions

Tammy Abraham marca no fim e garante triunfo no San Siro, pela 6ª rodada da fase de liga

O Milan conquistou mais uma vitória nesta fase de liga da Champions. Nesta quarta-feira (11), os Rossoneri venceram o Estrela Vermelha por 2 a 1, no San Siro, em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da principal competição de clubes do planeta. Rafael Leão abriu o placar para os donos da casa, enquanto Radonjic deixou tudo igual para os sérvios na segunda etapa. No entanto, Tammy Abraham, aos 43 minutos, confirmou a vitória rubro-negra na Itália.

Dessa maneira, o Milan chegou aos 12 pontos e subiu para a 12ª posição na tabela. Com o resultado positivo em casa, o time italiano conquistou a quarta vitória consecutiva na Champions e está apenas um ponto atrás do Lille, em 8º, que abre a zona de classificação direta para as oitavas de final.