Intercontinental: Conheça o esplendoroso hotel do Botafogo em Doha

A hospedagem da delegação do Botafogo em Doha, no Qatar, faz jus ao luxo que é disputa a Copa Intercontinental. O campeão da América em 2024 está alojado no ‘The Plaza Doha’, um hotel cinco estrelas bem no centro da cidade – reconhecido por sua elegância atemporal. O local promove um nível de experiência personalizada na região e conta, inclusive, com residências com até três suítes. O Botafogo desembarcou em Doha na madrugada de terça-feira (10) e conseguiu realizar um treino antes de estrear pelo Intercontinental. O Alvinegro de General Severiano encara o Pachuca, do México, nesta quarta-feira (11), às 14h, no Estádio 974. O vencedor avança à semifinal para enfrentar o Al-Ahly.

Sabe-se que a delegação alvinegra está instalada em suítes no The Plaza Doha. Os cômodos são divididos entre: Premium, Presidencial, Imperial e Real. Contudo, o hotel ainda conta com residências compostas por suítes de um a três quartos.

Acomodações As suítes mantém o padrão palacianos e contam, em sua predominância, com peças de artes escolhidas a dedo por nomes relevantes do meio. O quarto King Deluxe, por exemplo, possui 40m²/430 pés quadrados, WiFi, máquina de café expresso, HDTV, cofre e minibar. O espaço comporta até três pessoas e tem, ainda, box com chuveiro ou banheira. A King Deluxe com dois quartos comporta cinco pessoas e possui 140 m²/1.506 pés quadrados, com área de estar. A estadia nesse cômodo oferece duas suítes, cozinha totalmente equipada (forno, fogão, micro-ondas, lava-louças e lava-secadora), além de mesa e cadeiras para experiência gastronômica privativa. A sala de estar fica separada e há, ainda, um banheiro de hóspedes. O espaço também oferece três HDTVs de 65 polegadas. O King Grand Deluxe acomoda três pessoas em seus 50 m²/538 pés quadrados. A comodidade inclui basicamente tudo da King Deluxe, mas com uma HDTV de 65 polegadas e cama king-size dobrável.

A Suíte King Deluxe com três quartos e a Suíte King Residence com três quartos são os cômodos que mais acomodam pessoas: sete no total. Eles possuem 223 m²/2.400 pés quadrados e 164 m²/1.765 pés quadrados, respectivamente. Área externa Há variedade de piscinas com bordas infinitas e hidromassagens dentro para os hospedes escolherem. Elas ficam próximas ao centro fitness, no deck de cobertura, e contam com espreguiçadeiras listradas ao seu redor. O horário de funcionamento é limitado: 08h às 20h. O espaço também oferece jacuzzi, sauna e salas de vapor. Piscinas com bordas infinitas – Foto: Divulgação