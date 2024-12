Fora, Barcelona bate Dortmund e vai à segunda posição da Champions

Em um dos melhores jogos da Liga dos Campeões, o Barcelona foi à Alemanha e saiu do Signal Iduna Park com uma importante vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund. Foi nesta quarta-feira (11), em jogo pela sexta rodada da fase de Liga, e com direito a gol brasileiro, já que Raphinha anotou um dos gols dos Culés, que viu Ferran Torres marcar duas vezes. Guirassy fez os dois dos aurinegros.

Os times fizeram um grande jogo em Dortmund. E foi desde o início, com um chute perigoso para cada nos primeiros dez minutos. Aos 13′, um lindo lance e quase gol do Barcelona. Raphinha recebeu inversão de três dedos de Lamine Yamal e chutou de primeira, mas à esquerda de Kobel, que nada poderia fazer caso fosse ao alvo.

A reposta foi com Sabitzer, logo três minutos depois. Duranville invadiu a área após bela jogada e cruzou para o austríaco, que livre na altura da marca do pênalti, mandou por cima. Aos 40′, Iñaki Peña chegou a fazer milagre em cabeçada de Guirassy, mas o atacante estava impedido. No lance seguinte, polêmica: o próprio Guirassy receberia cruzamento na área, mas foi puxado por Iñigo Martínez. Árbitro e VAR ignoraram o puxão claro no atacante marfinense.

Segundo tempo

Na volta para o segundo tempo, Guirassy balançou, enfim, as redes do Barça. Mas a famosa linha de impedimento de Hansi-Flick funcionou, com os jogadores aurinegros sendo pegos em posição irregular. A resposta veio a galope e com gol brasileiro. Aos 8′, Raphinha disparou pela esquerda em condição legal (irônico, não?) e chutou rasteiro para abrir o marcador em Dortmund. Mas o jogo não parava! Lembram do pênalti não marcado no Guirassy? Pois bem, desta vez, o árbitro marcou.

Cubarsí puxou o atacante em lance muito parecido e François Letexier (FRA) deu pênalti. O próprio Guirassy cobrou cruzado, rasteiro, empatando o divertido duelo. O Barcelona, perigoso em seus ataques, conseguiu o segundo: Yamal rolou para Koundé, que cruzou rasteiro. Dani Olmo parou em Kobel, mas Ferran Torres estava lá para conferir, aos 30′.