Fluminense fará reapresentação do elenco em dois grupos para 2025

A temporada de 2025 terá uma configuração diferente em virtude do Super Mundial de Clubes e terá início logo na segunda semana de janeiro. Com isso, o Fluminense fará a reapresentação do elenco em dois grupos diferentes, divididos em duas datas, no CT Carlos Castilho.

Nesse sentido, a primeira parte do elenco volta das férias no dia 2 de janeiro, enquanto a segunda estará no Centro de Treinamento no dia 8. A informação é do portal “ge”.