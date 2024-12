Fluminense atinge marca negativa no Século; saiba

O Fluminense conseguiu superar o péssimo ano de 2024 ao se salvar do rebaixamento na última rodada do Brasileirão. E a má fase pode ser explicada pelo baixo nível do ataque tricolor, diferentemente do que houve em 2023, quando conquistou sua maior glória – a Libertadores da América.

LEIA MAIS: Fluminense busca repatriar Richarlison para o Mundial de 2025