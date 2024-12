Confiança e emoção tomam conta na permanência do Fluminense; veja os bastidores

Serna, Nonato, Fábio, Cano e Thiago Silva se emocionam com dedicação do Tricolor diante do Palmeiras, que culminou no dia do 'fico' na Série A / Crédito: Jogada 10

O Fluminense necessitava pontuar diante do Palmeiras, no Allianz Parque, para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. Mais do que isso, a equipe teve uma atuação consistente contra o segundo colocado e trouxe para o Rio de Janeiro os três pontos na bagagem e também a vaga na Sul-Americana 2025. Dessa forma, o clube carioca divulgou o vídeo dos bastidores desse triunfo e demonstrou a confiança do elenco antes de entrar em campo e a emoção que tomou conta do vestiário logo após a partida. O preparador Marcos Seixas e o zagueiro Felipe Melo, que ficou de fora do confronto, fizeram seus discursos para inflamar o grupo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Semana passada, eu falei em Curitiba (contra o Athletico) que a gente entrava para ganhar o jogo e era para gente ter ganho. Hoje, falo a mesma coisa, pois a gente entra para empatar ou ganhar contra o Palmeiras e conquistar o nosso objetivo. Depois de um início muito ruim, quando fizemos seis pontos, temos 53% dos pontos, campanha de Libertadores. Vocês trouxeram o Fluminense hoje com chance de permanecer só dependendo da gente. Nada melhor do que depender só do nosso esforço” destacou o profissional. “Alguns meses atrás, no Maracanã, foi profetizado que não voltaríamos mais para a zona de rebaixamento e assim aconteceu. Olha o poder das palavras. Quando eu era garoto ouvia uma música que dizia para ser forte e corajoso. Não temas e não desanime. Força mental, física, pois a gente não perde o jogo. Entre com isso no campo, coragem, porque nós somos o Fluminense e iremos sair daqui na Série A”, disse o defensor.

LEIA MAIS: Mano Menezes se aproxima de renovação com Fluminense Emoção à flor da pele Em campo, o que se viu foi um Fluminense dedicado e consistente. Nonato deu um passe em profundidade para Kevin Serna deixar Vanderlan para trás e fazer o gol da permanência. Fora dele, a emoção tomou conta de vários atletas como Nonato, Fábio, Cano e Thiago Silva. O primeiro chorou copiosamente após o apito final.