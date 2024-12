Atacante do Atlético, Deyverson realiza cirurgia no olho

Nesta quarta-feira (11), o atacante Deyverson, do Atlético-MG, passou por uma cirurgia de pterígio no olho direito para remover uma carne. A operação foi realizada com anestesia local e incluiu um microenxerto conjuntival. Trata-se de um procedimento comum e de fácil recuperação, geralmente em até uma semana.

Deyverson, aliás, já está em casa, acompanhado pela família, e compartilhou nas redes sociais uma foto do olho pós-operado. Os cuidados pós-operatórios incluem uso de tampão, colírios e pomadas antibióticos ou anti-inflamatórios. O jogador está de férias, assim, como todo o elenco do Atlético e deve retornar suas atividades no início de janeiro de 2025. O calendário da próxima temporada terá Estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana.