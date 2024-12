Almada fala em tom de despedida do Botafogo

Almada falou em tom de despedida do Botafogo. A derrota para o Pachuca (MEX) por 3 a 0, nesta quarta-feira (11), em Doha, pela segunda fase do Intercontinental, marcou a despedida do meia argentino. Na zona mista do 974 Stadium, no Qatar, o garoto do Fuerte Apache mesmo confirmou a tendência de transferência para o Lyon.

Na mensagem do “adeus”, em entrevista à CazéTV, Almada agradeceu à torcida do Glorioso.