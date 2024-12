Textor, sobre 2023: ‘Me sinto responsável por apagar essa dor’

Proprietário da SAF do Botafogo se impressiona com recuperação dos jogadores de uma temporada para a outra

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor voltou a falar sobre 2023 e como o clube superou aquele período de traumas. No ano passado, o Glorioso terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 14 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Palmeiras. No fim, porém, derreteu e não só perdeu a liderança do torneio como ficou na quinta colocação. O empresário, então, se disse “impressionado” como os jogadores se recuperaram tão rápido. O norte-americano também tomou para si também alguns méritos deste ressurgimento.

“Quando as coisas começaram a dar errado, no final do ano, vi como rapidamente as nossas pessoas começaram a cair naquela dúvida, medo e ansiedade, se reconectando com aquela dor. Então, agora eu tenho uma noção disso, o que me dá uma responsabilidade maior, porque eu acho, e fico emocionado quando digo: me sinto responsável por apagar essa dor. Estou incrivelmente orgulhoso dos jogadores e da equipe, que ignoram toda essa loucura e focam apenas na missão. Eles jogam pelos torcedores, jogam pelo staff, jogam por si mesmos como grupo. Fiquei impressionado”, disse Textor, em entrevista à “CNN”.