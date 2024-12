Palmeiras negocia a contratação do atacante uruguaio

ORLANDO, FLORIDA - NOVEMBER 30: Facundo Torres #10 of Orlando City warms up before the game against the New York Red Bulls at Exploria Stadium on November 30, 2024 in Orlando, Florida. (Photo by Julio Aguilar/Getty Images) / Crédito: Julio Aguilar

O Palmeiras abriu conversas para contratar o atacante Facundo Torres, do Orlando City, dos Estados Unidos. O jogador uruguaio é bem avaliado pelo departamento de futebol e visto como boa opção para reforçar o ataque no ano que vem. Assim, o atleta de 24 anos pode ser o primeiro reforço do clube em 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os valores ainda não foram revelados, mas de acordo com a imprensa norte-americana, a expectativa é de que seja a maior venda da história do Orlando City. O recorde atualmente é de 9,5 milhões de dólares (R$ 57,7 milhões). O Palmeiras entende que Torres é um jogador com bom desempenho nas últimas temporadas. Além disso, as recentes convocações para seleção uruguaia também chamam a atenção.

Apesar da posição de centroavante ser prioridade no clube, Torres é um jogador que costuma atuar pelos lados do campo. O jogador, aliás, costuma jogar pelo lado esquerdo do campo. Setor que acabou virando uma dor de cabeça durante a temporada. Afinal, enquanto o lado direito está consolidado com Estêvão, o esquerdo ainda traz problemas. Felipe Anderson tentou assumir a posição, mas não teve um bom desempenho. Além disso, Lázaro e Dudu, que chegaram a atuar na posição ao longo da temporada, devem sair no ano que vem. Por fim, o Verdão entende que a chegada de mais um ponta pode potencializar o desempenho dos centroavantes do elenco. Entretanto, um novo camisa 9 ainda é pauta no clube.