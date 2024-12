Palmeiras avança em negociação milionária por Facundo Torres

Nesta terça-feira (10), o Palmeiras avançou nas negociações por Facundo Torres, jogador do Orlando City, dos Estados Unidos. Os clubes já alinharam compromissos que devem totalizar 12 milhões de dólares (R$ 72,2 milhões), o que será a maior venda da história da equipe americana.

Aliás, agora o próximo passo entre as diretorias é finalizar os termos contratuais com o atleta e seu estafe. Facundo já manifestou aos seus agentes o desejo de defender o Verdão. A negociação também precisa passar pela última etapa, envolvendo o departamento jurídico da MLS (liga de futebol norte-americana). Anderson Barros, do Palmeiras, segue em conversas com Leonardo Holanda, gerente de negócios do clube, e Ricardo Moreira, vice-presidente de futebol do Orlando City.