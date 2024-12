Inter Miami vende jogador ao Brighton em transferência recorde

O Inter Miami anunciou nesta terça-feira (11) a venda de Diego Gómez para o Brighton, em uma negociação recorde do clube norte-americano, que tem Messi como principal estrela, e que será adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes, marcado para acontecer entre junho e julho de 2025.

Os clubes não divulgaram oficialmente os valores da transferência, mas, segundo informações da imprensa europeia, o negócio deve girar em torno de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões).