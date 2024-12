Gabigol viaja para o Japão após deixar o Flamengo; saiba motivo

“Quero ver com eles da gente relançar alguns modelos antigos. Ontem me mostraram aquele Mizuno arco-íris”, revelou Gabi, em referência a um modelo de sucesso no Brasil nos anos 1990.

Futuro de Gabigol após deixar o Flamengo

De férias, Gabigol ainda não definiu o seu próximo clube. Especulado no Cruzeiro e no Santos, ele negou que já tenha contrato assinado com alguma equipe, mas definiu o perfil que busca em seu novo desafio.