Fluminense terá que ser certeiro no planejamento para não repetir erros de 2024

Tricolor busca definir comando técnico para iniciar reformulação necessária no elenco para ser mais competitivo na próxima temporada / Crédito: Jogada 10

Depois do alívio com a permanência na primeira divisão, o Fluminense terá que ser ágil e certeiro com o planejamento para a próxima temporada. Afinal, a equipe carioca também terá pela frente a disputa do novo Super Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e teve que focar na briga contra o rebaixamento até a última rodada para definir o futuro financeiro e esportivo. Um dos problemas que resultaram no sofrimento até a última rodada foi o atraso na preparação do elenco principal no início de 2024. Isso aconteceu porque o elenco disputou o Mundial de Clubes diante do Manchester City, na Arábia Saudita, no dia 22 de dezembro, e logo a decisão da Recopa Sul-Americana, em fevereiro.

A principal definição será a escolha do comandante que estará à frente do projeto para 2025. O técnico Mano Menezes assumiu o time com apenas seis pontos no Brasileirão e cumpriu o objetivo de evitar a queda para a segunda divisão.

+ Leia mais: Serna vira herói na permanência do Fluminense na Série A Internamente, a continuidade do trabalho é vista com bons olhos e existe o interesse de ambas as partes. No entanto, para selar o acordo, ainda depende de uma reunião, como foi explicado pelo próprio comandante no domingo (8). No momento, Mano tem contrato até o fim de dezembro, mas pode seguir à frente do clube em um momento que clama pela reformulação do elenco.

Reformulação necessária para 2025 Alguns nomes já estão com suas respectivas saídas confirmadas, como Felipe Alves e Marquinhos, que voltará ao Arsenal, da Inglaterra. Felipe Melo, Manoel e Diogo Barbosa estão perto do fim de seus contratos e também podem deixar o clube em breve. O Pachuca, do México, por sua vez, segue com interesse em John Kennedy, e o acordo pode acontecer. + Leia mais: Fluminense tem interesse em Igor Rabello, do Atlético-MG Rejuvenescer um elenco já envelhecido também é o ideal para torná-lo mais competitivo. As contratações do primeiro semestre de 2024 não renderam o esperado e pesaram na campanha. O treinador pouco utilizou nomes como Gabriel Pires e Terans. Ambos, então, podem figurar na barca, mas ambos têm contrato vigente. Já Jhon Arias tem mercado e o interesse de outros clubes, porém é um dos pilares da equipe.