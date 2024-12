Confira como terminou a artilharia do Fluminense no ano

O Fluminense terminou o Brasileirão com um dos piores ataques do torneio, com apenas 33 gols. Afinal, somente os lanternas Atlético-GO e Cuiabá balançaram menos as redes do que o Flu, que contou com o artilheiro do Brasileirão em 2022, quando Germán Cano anotou incríveis 26 tentos.

Neste ano, porém, o argentino não reencontrou a boa fase, ficando longe do artilheiro do Flu na temporada. No caso, Jhon Arias é o nome do goleador máximo do time das Laranjeiras em 2024.