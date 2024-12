Botafogo x Pachuca: onde assistir, escalações e arbitragem

Mais um duelo decisivo para o Botafogo, algo com o qual o clube se acostumou desde as últimas semanas. O adversário da vez é o Pachuca, às 14h (de Brasília), no Stadium 974, em Doha, no Qatar. O embate vale taça, o Derby das Américas, pois reúne o dono da América do Sul contra o campeão da Central/Norte, além de uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes, ou Intercontinental, contra o Al-Ahly, do Egito, no próximo sábado (14).