Botafogo: Alex Telles anima torcida após foto de Cristiano Ronaldo

Lateral-esquerdo do Botafogo, Alex Telles interagiu com Cristiano Ronaldo nas redes sociais e animou os torcedores alvinegros / Crédito: Jogada 10

Uma publicação feita por Alex Telles deixou a torcida do Botafogo agitada. Em seu Instagram, o lateral-esquerdo compartilhou uma foto em que foi marcado por Cristiano Ronaldo. Posteriormente, o jogador explicou a atitude do ex-companheiro de Manchester United e Al Nassr. Na foto, o astro português aparece fazendo um gesto com as mãos. Porém, o que mexeu com os torcedores do Botafogo foi o texto adicionado por Telles na publicação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O que vem aí?”, escreveu o lateral alvinegro, que marcou Cristiano no story. Posteriormente, em coletiva realizada em Doha, no Qatar, onde o clube carioca enfrenta o Pachuca-MEX, na quarta-feira (11), às 14h (horário de Brasília), pela Copa Intercontinental, o jogador explicou a interação com o camisa 7. “Eu tenho uma relação boa com o Cris. Se vocês forem ver não foi só eu que postei isso, outras pessoas que já tiveram o privilégio de jogar com ele também postaram. Foi uma situação mais dele particular. Ele nos mencionou e perguntou se podia publicar. É um cara que me ajudou muito, não só extracampo, mas como exemplo dentro de jogo. Foi só uma questão de partilha. Se ele fosse jogar no Botafogo, não seria eu que iria anunciar, com certeza (risos)”, brincou o lateral.