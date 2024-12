Bayern de Munique apresenta recorde de faturamento e de sócios

Clube divulga aos sócios balanço anual com faturamento recorde de 1 bilhão de euros e sonha com a final da Champions em casa

“O faturamento total do Bayern de Munique foi de 690 milhões de euros há dois anos. Em 2023, foi de 882 milhões, e agora nós não apenas atingimos outro recorde, mas uma marca que o Bayern jamais tinha alcançado. O faturamento total este ano foi de 1 bilhão e 17 milhões de euros”, disse o presidente Herbert Hainer.

O Bayern de Munique apresentou aos sócios o balanço financeiro e mostrou que atingiu pela primeira vez na história 1 bilhão de euros em faturamento (R$ 6,36 bilhões) . O clube também informou que alcançou a marca de 382 mil sócios, com projeção para chegar a 400 mil até seu aniversário, no dia 27 de fevereiro (125 anos de fundação).

Um dos focos nesta temporada é chegar à final da Champions League, que acontece na Allianz Arena, no dia 31 de maio. Por ser em Munique, o clube projeta uma decisão em casa para alavancar ainda mais o número de sócios e fortalecer o faturamento.

“A final da Champions League em Munique nos oferece uma oportunidade única. Sabemos que ainda tem um longo caminho pela frente, nossos jogadores sabem disso, também. Mas a hora é essa, a próxima final “em casa” está chegando”, comentou o CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen na assembleia.

Por outro lado, o Bayern ainda não tem feito uma campanha consistente. No momento, ocupa a 13ª colocação, com nove pontos em cinco rodadas. O time alemão quer ficar entre os oito primeiros para garantir uma vaga direta nas oitavas e enfrenta o Shakhtar Donetsk, no Gelsenkirchen, nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília).