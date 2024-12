As promessas e os desafios de Bap, novo presidente do Flamengo

Empresário da oposição derrotou Rodrigo Dunshee e Maurício Gomes de Mattos e assume a presidência do Rubro-Negro no dia 1° de janeiro / Crédito: Jogada 10

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, agora terá uma árudua missão pela frente como presidente do Flamengo. O novo mandatário terá que cumprir as promessas de campanha, mas junto a isso, também passará por desafios ao longo do triênio (2025-2025). Afinal, a posse será no dia 18 de dezembro. O exercício do novo presidente se inicia, entretanto, apenas em 1º de janeiro. Até lá, segue o presidente Rodolfo Landim. Bap garantiu, em entrevistas anteriores, que a principal pasta do clube será totalmente comandada por um diretor profissional da área. Além disso, o presidente eleito classificou a condução da construção do novo estádio do Flamengo por parte da situação como uma “armadilha”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Bap, afinal, busca autonomia no futebol do Flamengo e defende que o dinheiro para o novo estádio do clube está dentro do próprio rubro-negro. O novo mandatário também é contra a implementação da SAF no clube. Ele, aliás, já salientou em uma de suas entrevistas que vai trabalhar “para que o Flamengo seja o Real Madrid das Américas”.

“Eu tenho certeza, agora, que a gente vai dar conta disso e a gente vai fazer o Flamengo mudar de patamar novamente. Muito obrigado. Saudações rubro-negras”, declarou Bap após a vitória. “Vamos unir o Flamengo em prol dos títulos e profissionalizar o clube integralmente, como prometemos”, afirmou o vice eleito, Flávio Willeman. Finanças e renovações Por conta do pagamento à vista do estádio e de uma janela de transferências robusta no meio do ano, o Flamengo tende a ter uma possibilidade menor de investimento por conta desses gastos. Além disso, o clube teve poucas vendas ao longo do ano, o que rendeu pouco retorno. Aliás, a nova gestão também terá que avaliar a renovação de contrato com do zagueiro David Luiz e do volante Erick Pulgar. São algumas situações que Bap e sua comissão terão que decidir em pouco tempo, pois o elenco já se representa em 8 de janeiro.

Filipe Luís fica? Uma das primeiras decisões que Bap tomará em conjunto com o seu chefe do futebol deve ser a definição da permanência de Filipe Luís como técnico do time principal. Em saída da Gávea, o novo presidente afirmou que ele tem contrato com o Flamengo, ou seja, existe um entendimento de que pode manter o técnico. Contudo, não deu mais detalhes. Novo diretor de futebol? De acordo com informação do “Uol”, Luiz Eduardo Baptista escolheu José Boto para o cargo de diretor de futebol do clube. O português chega ao Rubro-Negro para substituir Marcos Braz, que se despede junto com o mandato de Rodolfo Landim. Contudo, o novo presidente não falou sobre o assunto após vitória na última segunda-feira (9).