West Ham vence e afunda Wolverhampton na Premier League

Hammers encerram sequência negativa, respiram na tabela e complicam situação do Wolves no encerramento da 15ª rodada / Crédito: Justin Setterfield

O West Ham encerrou a sequência negativa e afundou o Wolverhampton na tabela da Premier League. Nesta segunda-feira (9), os Hammers cumpriram o dever de casa e venceram o Wolves por 2 a 1, na partida de encerramento da 15ª rodada. Soucekabriu e Bowen fizeram os gols da vitória no Estádio Olímpico de Londres, enquanto Doherty descontou para os visitantes. O brasileiro Lucas Paquetá entrou no segundo tempo e jogou um pouco mais de meia hora. Dessa maneira, o West Ham voltou a vencer após duas derrotas seguidas e respirou na tabela da Premier League. Com a vitória em casa, a equipe chegou aos 18 pontos, em 14º, e ganhou forças para lutar por posições melhores. Ao mesmo tempo, os Hammers abriram nove pontos de vantagem para o Ipswich Town, que abre a zona de rebaixamento em 18º lugar.

Outro destaque ocorreu antes da bola rolar. Os jogadores do West Ham entraram em campo no aquecimento usando camisas com o nome e número de Michail Antonio. O atacante jamaicano sofreu um grave acidente de carro no sábado. O último comunicado publicado pelo clube afirmava que ele estava internado, mas que a situação era estável.

Por outro lado, o Wolverhampton segue em uma situação muito complicada na Premier League. Isto porque o time chegou à terceira derrota consecutiva e tem apenas nove pontos, na penúltima posição. Além disso, a diferença para o Crystal Palace, primeiro fora da zona da degola, aumentou para quatro pontos. West Ham x Wolverhampton As equipes fizeram um bom primeiro tempo, com boas chances para ambos os lados. No entanto, os goleiros tiveram uma grande atuação e confirmaram o placar zerado antes do intervalo. No ataque, as melhores chances foram do brasileiro Matheus Cunha, pelo lado visitante, e Summerville, para o West Ham.