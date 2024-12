Rodrigo Garro, do Corinthians, é eleito melhor meia e Craque da Galera do Brasileirão

Com uma campanha de recuperação, o Corinthians não só se livrou do rebaixamento como garantiu uma vaga na próxima edição da Libertadores. Depois da vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, no Rio Grande Sul, o meia Rodrigo Garro recebeu o troféu de melhor meia do Campeonato Brasileiro e Craque da Galera.

Além disso, Yuri Alberto encerrou a competição como artilheiro da primeira divisão, com 15 gols, ao lado de Alerrandro, do Vitória.