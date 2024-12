Reunião no Grêmio define permanência ou saída de Renato Gaúcho do comando

Vínculo do treinador com o Imortal expira ao fim de 2024. Desempenho aquém do esperado no ano fez profissional ser alvo de críticas da torcida

“Segunda-feira tenho uma reunião com o presidente. Quando sinto que atrapalho vou embora, mas antes disso quero trocar ideias com o presidente, até pela amizade que temos, nada mais justo. Vocês vão saber pelo presidente, segunda, no máximo terça-feira, vou embora”, detalhou Renato também em alusão a sua viagem de férias.

Dia D! Uma reunião entre o treinador Renato Gaúcho e o presidente do Grêmio Alberto Guerra, nesta segunda-feira (09) vai decidir se o profissional segue ou não no comando. O encontro foi confirmado pelo técnico em entrevista coletiva depois da derrota para o Corinthians , último compromisso da equipe na temporada.

Posteriormente as respostas do comandante a perguntas dos jornalistas, o mandatário do Tricolor Gaúcho se moderou a comentar sobre o assunto. Somente confirmou o encontro com Renato. Em seguida, o presidente do Grêmio ressaltou que a definição tomada “em conjunto” será anunciada pelo clube, segundo relato do mesmo.

Desempenho abaixo das expectativas no Grêmio e vaga na Sul-Americana

A continuidade ou não do treinador é um tema que está em pauta no Imortal já há a alguns meses. Há uma parte da torcida que deseja a saída do técnico pelo rendimento aquém do esperado na temporada. Exemplo disso foi a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro até a reta final pela campanha no torneio em grande parte irregular. Assim como as eliminações da maneira frustrante da maneira que ocorreram na Copa do Brasil e Libertadores. Por isso, uma ala da direção entende que a melhor decisão também é a não permanência de Renato.

No entanto, em entrevista recente o comandante frisou que se dependesse dele, assinaria um contrato vitalício com o Tricolor Gaúcho. O profissional está em sua quarta passagem pelo Grêmio, a qual teve início em setembro de 2022. Neste período houve a conquista do bicampeonato estadual. Além da campanha marcante na Série A do ano passado quando se sagrou vice-campeão.