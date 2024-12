Corinthians trabalha por permanência de dupla em 2025; Yuri Alberto é incógnita

SAO PAULO, BRAZIL - JULY 16: Augusto Melo, President of Corinthians looks on during the match between Corinthians and Criciuma at Neo Quimica Arena on July 16, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images) / Crédito: Ricardo Moreira

O Corinthians protagonizou uma das reviravoltas mais significativas do segundo turno do Brasileirão e, agora, se organiza com foco na próxima edição da Libertadores. Classificado à fase qualificatória da Copa Continental, o Alvinegro trabalha com prioridade na manutenção do elenco e avalia a permanência de nomes como Ángel Romero, Talles Magno e Yuri Alberto. Ángel Romero tem contrato até o fim do mês, enquanto Talles Magno está emprestado ao clube até a segunda janela de 2025 – ou seja, meio do ano que vem. A permanência mais incerta, porém, é a do artilheiro Yuri Alberto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Depois de seguir à risca todo protocolo do rebaixamento, o Timão terminou o Brasileirão na sétima colocação com 56 pontos. A reação histórica fez com que o clube paulista chegasse à 38ª rodada já classificado para a Libertadores de 2025.

Ángel Romero e Talles Magno O paraguaio abriu o jogo sobre a renovação com o Alvinegro após a vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, na tarde do último domingo (8). Romero não só negou qualquer desavença interna e reforçou seu desejo de permanecer no clube, como adiantou que as conversas estão avançadas. “Ainda não terminou a negociação. Começamos desde que o Corinthians se salvou do rebaixamento, estávamos perto da Libertadores. Começamos a negociar a minha renovação, mas estou muito feliz de poder fechar um ano muito bom. Meu contrato termina 31 de dezembro, não tem nada definido ainda, mas estou otimista que vou continuar”, e completou: “Tenho desejo de ficar. Falei para a diretoria isso. No meio de negociação, estamos ainda negociando, mas sabem meu desejo. Então fica mais fácil por isso. Saiu que a gente estava em impasse, mas, não, estou há sete, oito anos, aqui e conheço os caras, me tratam bem e tenho um respeito enorme pelo clube”, assegurou o paraguaio.

Vale destacar que o contrato de Romero possui cláusula de renovação automática por um ano, mas as partes alinham os termos de permanência. Talles Magno seguiu o tom otimista do paraguaio, mas ainda mais garantia sobre sua permanência. O atacante pertence ao New York City e tenta estender o vínculo com o Timão, com vigência até o meio de 2025. “A gente vem falando sobre a renovação e extensão de contrato para ficar o ano inteiro. Está bem encaminhada, agora é resolver a papelada, mas quero ficar para disputar grandes campeonatos. Com certeza está bem encaminhado”, garantiu.