Borré faz promessa de 2025 vitorioso para o Internacional: ‘Vamos buscar’

Atacante tornou-se peça essencial no time titular do Colorado e superou concorrências de Valencia e Alario

A derrota do Internacional para o Fortaleza por 3 a 0 , no último domingo (8), a terceira consecutiva, não foi o suficiente para dar fim à esperança do elenco e comissão técnica. Isso porque eles se apoiam no período de invencibilidade de 16 jogos no segundo semestre desse ano como a referência de nível de desempenho para 2025. Deste modo, o atacante Borré prometeu à torcida colorada que a próxima temporada será de títulos para a equipe gaúcha.

Borré tornou-se uma peça importante do time após Roger Machado assumir o comando. Tanto que marcou oitos gols dos seus nove no Campeonato Brasileiro e superou as concorrências de Enner Valencia e de Lucas Alario para se tornar o titular absoluto da equipe. Ao todo, na temporada, o colombiano atuou em 29 partidas, marcou 11 gols e deu três assistências.

Internacional não concretiza melhor campanha do segundo turno da Série A

Apesar de encerrar uma temporada considerada de superação com três derrotas consecutivas, o Internacional garantiu a vaga direta na fase de grupos da Libertadores em 2025. Afinal, encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro na quinta colocação, com 65 pontos. Entretanto, o bom rendimento no segundo semestre não foi coroado com a melhor campanha do segundo turno da Série A. Exatamente por esses consecutivos resultados negativos na reta final. O time gaúcho ficou grande parte da liderança de melhor desempenho do returno do torneio.

Precisava, aliás, de somente mais uma vitória para garanti-la, mas não ocorreu dessa forma. Assim, ficou na terceira posição de melhor time do segundo turno, atrás apenas do Botafogo e Corinthians, respectivamente. O Colorado teve dois representantes na seleção oficial do Campeonato Brasileiro. Tratam-se do lateral-esquerdo Bernabei e do meio-campista Alan Patrick.