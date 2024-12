Torcedores chegam ao Maracanã para a despedida de Gabigol

A rubro-negra Açucena, fã de Gabigol, levou um cartaz para homenagear o ídolo. Ela escreveu: “Olha a virada, Gabriel. Incrível, incrível”, numa alusão à histórica performance de Gabriel no título da Libertadores sobre o River Plate, em Lima, no Peru. Afinal, coube a Gabigol o mérito de virar o jogo para o Rubro-Negro levar a taça.

“O Gabigol fez história. Depois do Zico, ele é o cara que vai ficar marcado. Vai deixar o legado nele no Mengão”, declarou.

Adriano, morador de Vila Velha, no Espírito Santo, veio ao Rio com a mulher e o filho especialmente para ver Gabigol em campo. Ele gosta tanto do jogador que faz questão de deixar de lado as polêmicas causadas pelo atacante ao longo do percurso. E chega, inclusive, a deixar um ícone rubro-negro em segundo plano.

“É ídolo. Esquece Zico. Agora é Gabigol”, afirma.

Mas tem um porém: Adriano arriscou e veio para o Rio sem ingresso. Desse modo, só poderá entrar no Maracanã se pagar o preço que está sendo cobrado de forma ilegal pelos cambistas: entre R$ 700 e R$ 800.