Palmeiras e Fluminense escalados para duelo decisivo nas duas pontas da tabela

Em lados opostos na tabela, Alviverde ainda sonha com o título, enquanto o Tricolor necessita empatar para se salvar do rebaixamento

Em momentos opostos na classificação do Campeonato Brasileiro, porém não menos decisivos, Palmeiras e Fluminense medem forças neste domingo (8). O jogo acontece às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 38ª rodada, a última da competição. De um lado, o Alviverde ainda sonha com o título, enquanto o Tricolor busca se salvar e permanecer na elite do futebol nacional.

Com 73 pontos, os comandados de Abel Ferreira precisam dos três pontos e torcer para que o Botafogo perca para o São Paulo, no Nilton Santos. Os visitantes (43 pontos), por sua vez, precisam empatar. Caso percam terão que secar Red Bull Bragantino e Athletico, que enfrentam Criciúma e Atlético-MG, respectivamente.