Na despedida de Gabigol, Gerson avisa: ‘Não vou dar mole a ele, não’

Premiado como Melhor Volante do Brasileirão, Gerson fala da saída de Gabigol, que passará a ser seu rival: 'Iluminado'

Após receber o prêmio de Melhor Volante do Brasileirão, Gerson disse que o ano foi difícil e reconheceu:

“Terminei cansado. Foi uma temporada muito tensa, mas estou feliz. Feliz pelo troféu, mas agradeço aos companheiros também porque o coletivo é muito mais importante do que o individual. Agora é descansar, que merecemos. E no ano que vem voltar com tudo”.