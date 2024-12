Meia da Fiorentina pode encerrar a carreira aos 22 anos. Saiba o motivo!

Aos 22 anos, Bove, da Fiorentina, pode pendurar as chuteiras. O jogador da Viola está perto de implantar um desfibrilador interno no coração, algo que abreviaria ainda mais a sua curta carreira. Há pouco mais de uma semana, ele caiu desacordado no campo, na partida contra a Inter de Milão, pela 14ª rodada desta edição do Campeonato Italiano. Bove saiu de ambulância para um hospital, e a partida foi suspensa. Refeito do susto pela parada cardíaca, o meia, agora, vive um dilema.

O aparelho, em questão, é um ICD. O mesmo, aliás, que o dinamarquês Eriksen, hoje no Manchester United, implantou quando sofreu um mau súbito durante a Eurocopa de 2020. Na época, ele rescindiu com a Inter de Milão e foi para o Brentford, da Inglaterra. A Itália proíbe este desfibrilador interno. Bove, portanto, teria que mudar de país para continuar a jogar profissionalmente.