Marcelo comemora permanência do Fluminense na Série A: ‘Gigante’ / Crédito: Jogada 10

Com o triunfo por 1 a 0 sobre o Palmeiras, em pleno Allianz Parque, o Fluminense não só garantiu a permanência na primeira divisão, como assegurou a vaga na Sul-Americana. Quem esteve presente na campanha, mas rescindiu antes do fim do campeonato foi Marcelo, que celebrou a fuga do Tricolor de um possível rebaixamento. “Vence o Fluminense. O Fluminense é GIGANTE”, postou Marcelo.

Vale lembrar que o desentendimento do jogador com o treinador aconteceu no Maracanã, no duelo com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, em novembro. No dia seguinte ao episódio, ambas as partes chegaram a um acordo para o fim do vínculo antes mesmo do término do contrato, que ia até o fim de 2024.

No fim da partida, Mano Menezes optou por colocar o atleta em campo no lugar de Lima. Contudo, enquanto passava as orientações, se irritou com um comentário e mandou o jogador retornar ao banco de reservas. Durante a coletiva, Mano não revelou o motivo do desentendimento, porém a alegação foram os toques no braço e de que o técnico “queria fazer média com a torcida”. Diante deste cenário, a relação, que já não era das melhores, desandou de vez e a rescisão logo foi definida após reuniões no dia seguinte, no dia 3 de novembro. Alguns dias depois, Marcelo se pronunciou nas redes sociais e afirmou que “a verdade, como o sol, sempre sairá”.