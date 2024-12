Cruzeiro vence Juventude, mas fica de fora da Libertadores

Dessa forma, o Cruzeiro terminou o Campeonato Brasileiro na 9° colocação, com 52 pontos. Por outro lado, o Juventude finalizou na 15° colocação, com 45 pontos.

O Cruzeiro venceu o Juventude por 1 a 0 na tarde deste domingo (8), no Alfredo Jaconi, pela 38° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi de Tevis. No entanto, com as combinações de resultados, a Raposa não conseguiu a classificação para a Libertadores e o Juventude também ficou de fora da Sul-Americana.

Primeiro tempo teve o início muito travado. O Cruzeiro iniciou buscando a velocidade de Tevis na frente, enquanto o Juventude tinha dificuldades de encontrar espaços para conseguir fluir o jogo, principalmente no meio de campo. O Papo conseguiu melhorar quando adiantou a marcação, o que fez a Raposa ter mais dificuldade na saída de bola. O Juve, assim, chegou a ter algumas oportunidades no ataque.

Aos 30 minutos, após uma rápida saída de bola. Lucas Silva recebeu a bola no campo de defesa, arrancou e achou Tevis livre na área, que dominou rápido e finalizou no canto para abrir o placar. Foi o primeiro gol do garoto no profissional. Nos acréscimos, João Marcelo chegou a ter uma boa oportunidade de ampliar o placar em uma finalização de cabeça, mas a bola passou ao lado do gol de Gabriel.

JUVE CRESCEU, MAS NÃO DEU

O Juventude começou o segundo tempo com mais posse de bola e mais no campo de ataque. Dessa forma, a Raposa ficou mais recuada, se defendendo e tentando jogar no contra-ataque. A entrada de Nenê aos 16 minutos do segundo tempo ajudou o Papo a melhorar e ficar mais próximo do empate.

Aos 21 minutos, João Lucas teve a oportunidade de empatar. Ele finalizou da intermediária e obrigou Cássio a fazer uma boa defesa. No lance seguinte, na cobrança do escanteio, o goleiro salvou novamente, em uma finalização de Gabriel Taliari. Assim, o Juventude seguiu melhor e em busca do empate, mas não conseguiu superar Cássio, que fez boas defesas.