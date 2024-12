Botafogo faz provocações após ganhar o Brasileirão: ‘Pipoca para taças’

Neste domingo, o Alvinegro venceu o São Paulo por 2 a 1, no estádio Nilton Santos, e conquistou a competição pela terceira vez na história

O Botafogo aproveitou a conquista do Campeonato Brasileiro e fez uma provocação em suas redes sociais neste domingo (8). O Alvinegro publicou um vídeo com uma panela com milhos de pipoca estourando, transformando nos dois troféus conquistados pelo clube na última semana.