Bahia x Atlético-GO, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O Bahia recebe o Atlético-GO, às 16h (de Brasília) deste domingo (8/12), na Arena Fonte Nova, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro . O Tricolor Baiano precisa de apenas uma vitória para se garantir na pré-Libertadores na próxima temporada. Além disso, caso o Cruzeiro perca ou empate em seu respectivo jogo, o Esquadrão de Aço pode até sofrer um revés que ainda assim conquista a vaga. O Dragão, já rebaixado para a Série B, entra em campo para cumprir tabela, mas mostrar que nesta reta final vem mantendo bons resultados. Este jogo conta com a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 14h30 sob o comando de Cesar Tavares.

Este jogo em Salvador tem, além de Diego Mazur na narração e no comando, Paulo Carvalho nos comentários e Christopher Henrique com as reportagens. Clique na arte acima e confira tudo sobre Bahia x Atlético-GO com a Voz do Esporte.

