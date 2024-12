Atlético-MG x Athletico-PR, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Jogo do desespero. Quem perder corre sério risco de cair para a Segundona do Brasileirão em 2025. Cesar Tavares narra o duelo

Atlético Mineiro e Athletico-PR jogam neste domingo (8/12), às 16h(de Braília), na Arena MRV, pela última rodada do Brasileirão. Dependendo do que acontecer em Belo Horizonte, um dos clubes pode terminar rebaixado para a Série B ou classificado para a Sul-Americana. O Galo é o 14º colocado, com 44 pontos, e pode cair caso perca para o Furacão e Fluminense e Bragantino vençam. Entretanto, se vencer, estará na Sul-Americana. Já o Athletico, é o 16º, com 42 pontos, e será rebaixado caso perca e o Massa Bruta vença, ou empate e o Fluminense consiga a vitória contra o Palmeiras. Se vencer e o Tricolor não triunfar, o Furacão garante vaga na competição continental. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura a partir das 14h30 sob o comando de Cesar Tavares.