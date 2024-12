Abel admite fraca atuação do Palmeiras contra o Fluminense: ‘Merecemos as críticas’

“Não preciso falar mal do Palmeiras para enaltecer o Botafogo. Foi o time que mais investiu na América do Sul. Então, não precisamos falar mal do Palmeiras. O Senna não deixou de ser referência por ter ganho três títulos em dez anos. Você acha vergonha o que fizemos na Libertadores? Jogamos mal lá e fomos guerreiros aqui. Assim, no Brasileirão também”, frisou.

“Agora, é fácil falar do treinador, João, Joaquim… Chegamos na nossa casa podendo ser campeões. Estava na nossa mão e não conseguimos. Fomos uma sombra. Mas contra o Botafogo tivemos tudo, e não conseguimos. Até o Botafogo chutar a primeira, chutamos quatro. Fizeram 1 a 0 num escanteio que não existiu. Depois, tivemos duas chances claras, com trave. E o jogo acabou com a expulsão”, explicou.

“Nunca vou dar certeza de título. Tenho mais um ano de contrato para dar o melhor de mim, com os recursos que tenho e não vou prometer título a ninguém. A gente vai tentar combater o investimento de Botafogo, Cruzeiro, Atlético-MG, do Flamengo, e as SAFS, temos que que percebeu que o Palmeiras atingiu um equilíbrio de processos. O momento da marca Palmeiras cresceu muito nacionalmente, pelos processos que fazem aqui. Vamos fazer como Guardiola e Klopp faz: renovar. Temos que estar preparados para preparar os mais jovens. Não vou alterar porque ganhei nem alterar porque perdi”, concluiu.