Tottenham x Chelsea: onde assistir, escalações e mais

O clássico do norte de Londres promete agitar o Campeonato Inglês. Tottenham e Chelsea se enfrentam neste domingo (8), às 13h30 (de Brasília), no Estádio do Tottenham, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Os Blues ocupam a segunda colocação e tentam encostar no líder Liverpool, enquanto os Spurs buscam subir na tabela para entrar na briga por vaga em competições continentais em 2025/26.

